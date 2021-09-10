Президент Узбекистана встретился с вернувшимися с Паралимпиады спортсменами

В пятницу, 10 сентября, состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с членами паралимпийской сборной страны, родителями и наставниками спортсменов.

В ходе встречи глава государства подвел итоги выступлений национальной команды на летних Паралимпийских играх в Токио и высказался о дальнейших мерах по развитию паралимпийского движения.

Шавкат Мирзиев поблагодарил за успех параатлетов, их наставников и родителей. Глава государства отметил, что из 19 медалей, завоеванных национальной командой в Токио, 11 завоевали спортсменки. По его словам, это беспрецедентное событие в истории страны.

Мирзиеев также акцентировал внимание на том, что было непросто достичь таких результатов, особенно в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, сборная Узбекистана завоевала на Палалимпиаде в Токио 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.