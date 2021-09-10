Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин выступает против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом он заявил на совете по развитию физической культуры и спорта.

"Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх?", - задал вопрос глава государства.

По его словам, если за российские клубы будут играть одни иностранцы, национальная сборная не будет играть на Олимпиадах еще лет 20.

Напомним, в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. В июле президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что РФС обсуждает с правительством вопрос отмены лимита на легионеров. Он подчеркнул, что нынешняя система "8+17" является более эффективной, чем лимит "6+5", однако лучшим вариантом является отсутствие лимита как такового.