Ученые: "голубые пространства" благотворно влияют на психику и восприятие себя

Британские ученые из Университета Энглия Раскин выяснили, что "голубые пространства" - различные водоемы - способны восстанавливать психологические ресурсы человека, пишет "Популярная механика".

Исследователи попросили 168 добровольцев посмотреть изображения с лесами и реками, а также фотографии с урбанистическими пейзажи. До и после просмотра фотографий участники эксперимента заполнили анкеты, которые оценивали их представление о самих себе.

Оказалось, что после просмотра фотографий с реками, морями и озерами, оценка добровольцами своей внешности менялась к лучшему. Фотографии лесов и зданий не изменили представлений людей о самих себе.

Ученые считают, что "голубые пространства" помогают отвлечь мозг от негативных мыслей. Известно, что прогулки по паркам и заповедникам помогают восстанавливать психологический ресурс. Данное исследование говорит о том, что похожий эффект имеют и фотографии или передачи о природе.

Данное исследование может быть использовано в создании терапии для людей, имеющих искаженные представления о себе, например тех, кто страдает анорексией.