Талибы отменили инаугурацию нового правительства

Замглавы комитета по культуре запрещенного в России движения "Талибан" Инамулла Самангани заявил, что церемония инаугурации правительства Афганистана не состоится.

"Инаугурация кабинета нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство Эмирата, чтобы больше не запутывать людей, объявило часть кабинета, и кабинет приступил к работе", - написал Самангани на своей странице в Twitter.

Напомним, что талибы объявили о формировании нового правительства Афганистана 7 сентября.