Голикова поведала о модернизации системы здравоохранения в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила ходе рабочей поездки в Мордовию, что министерство здравоохранения совместно с министерством финансов и другими ведомствами готовят проект по модернизации инфекционной службы.

По ее словам, в ближайшее время будут отрабатываться регионы, которые будут готовы к его реализации. "Очень надеюсь, что начнут с 2022 года реализовывать", - цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также отметила, что в РФ запущен проект модернизации первичного звена здравоохранения, который будет продолжаться до 2025 года включительно. "Если даже к этому моменту мы будем понимать или в процессе будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, мы к этому готовы", - поведала она.

Голикова также напомнила, что до 2024 года на цели развития медицинской реабилитации выделены 60 млрд рублей, а после 2024 года будут выделены еще 40 млрд рублей.