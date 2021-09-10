Пожар в Акмолинской области унес жизни двух человек

В результате пожара в селе Карашилик Акмолинской области погибли два человека, сообщает пресс-служба ДЧС по региону.

Возгорание дома произошло 9 сентября в 21:40 по местному времени.

"При пожаре погибли мужчина 1969 года рождения и женщина 1981 года рождения", - сказано в сообщении.

В настоящее время причина происшествия устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте работает исследовательская пожарная лаборатория.