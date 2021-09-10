Врач рассказала, сколько времени нужно, чтобы вылечить коронавирус

Сроки лечения коронавирусной инфекции назвала заместитель директора центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова, пишет "Казинформ".

По словам медика, сроки лечения сильно зависят от тяжести заболевания.

"Как правило пациенты лечатся 10-14 дней, но в сложных случаях может доходить и до месяца", - заявила Ибрагимова.

Она отметила, что на фоне распространения дельта-штамма, врачи наблюдают у пациентов другую "клинику". "Если сравнивать пациентов, которые болели в марте, и тех, кто болеет сейчас, то видим, что у вторых болезнь, как правило, протекает тяжелее и носит более затяжной характер", - рассказала медик.

Ибрагимова уточнила, что чаще всего с "дельтой" пациенты средней тяжести находятся на лечении около 14 дней, при этом часть пациентов лечатся более длительное время.

Врач напомнила, что после выписки из стационара пациент должен соблюдать режим изоляции в течение 14 дней и быть на связи с лечащим врачом.