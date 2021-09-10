ЦБ спрогнозировал повышение ключевой ставки

Ключевая ставка может превысить 7%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы не прогнозируем возможные пики, мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - приводит ее слова "Интерфакс".

Ранее совет директоров Банка России объявил о повышении ключевой ставки до 6,75% годовых.