Теракты 9/11 вернули США в синдром "холодной войны"

Теракты 11 сентября 2011 года, чье 20-летие будет отмечаться завтра в США траурными мероприятиями, радикально изменили американскую историю и повлияли на мировую – об этом накануне трагической даты в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.



"11 сентября 2001 года – это новый рубеж для США, прежде всего во внутриполитической ситуации. Дело в том, что в 1990-е годы в американском обществе возникло ощущение, что после завершения "холодной войны" с распадом СССР элемент опасности из жизни американцев ушел: нет военного психоза, нет спасения от внешних врагов, которые пытаются всячески помешать решению внутренних американских проблем и вербуют людей внутри США для дестабилизации государства. События 11 сентября вновь вернули синдром "холодной войны"", - подчеркнул он.

"Хотя речь шла о глобальной борьбе с терроризмом, но эта борьба вернула к жизни все элементы "холодной войны", характерные для США. Возобновилась слежка за американскими гражданами, был принят закон о патриотизме, резко усиливший контролируемость американского общества. Возросла подозрительность в отношении внешнего мира. Одной из жертв синдрома "холодной войны" стали российско-американские отношения: Россию снова стали видеть в США как противника, всячески дестабилизирующего американскую жизнь, вмешивающегося в выборы и тому подобное – ровно то, в чем обвиняли СССР в 70-80-е", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Апофеозом, можно сказать, явились события 6 января, попытка захвата Капитолия – после нее стал раскручиваться поиск в США "внутренних террористов", как их обозначили демократы. Борьба идет очень жесткая, потому что республиканцы по-прежнему считают, что главная угроза – это внешние террористы, а "внутренние террористы" – это скорее выдумка политической элиты демократов, поскольку получается, что демократы записывают во "внутренних" не отдельных граждан или отдельные организации, а десятки миллионов людей, поддержавших Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года", - добавил американист.

Вывод американских войск из Афганистана свидетельствует о том, что в какой-то мере накал синдрома "холодной войны" в США начинает ослабевать. "Администрация США дает ясно понять, что глобальная война с терроризмом может быть закончена в том понимании, какое было актуально на протяжении предыдущих 20 лет, в особенности в первое десятилетие, когда администрация Буша представляла ее неким "крестовым походом" против ислама. Формально эта страница перевернута", - сообщил эксперт.

"В какой степени это будет что-то менять внутри США, сказать пока сложно. Неясно, будет ли отходить на задний план проблема ощущения постоянных угроз извне и изнутри, с которыми сталкиваются американцы. Возможно, синдром будет некоторым образом перепрограммирован: постоянных угроз нет, но есть проблема Китая, есть проблема России, есть проблема Ирана. Конфронтация США с внешним миром дошла до предела при Дональде Трампе, а сегодня американское государство оказалось на распутье: или продолжить двигаться по инерции предыдущих 20 лет (удобно ради контроля элит над обществом), или вернуться в 90-е, когда военные угрозы Америке ушли в прошлое", - отметил Владимир Васильев.

"Возможно, что США спустя 20 лет смогут избавиться от того состояния, в которое их ввергли события 11 сентября 2001 года, и отдадут предпочтение гедонистическому образу жизни, начнут получать от жизни удовольствие, а не находиться в состоянии постоянной военной тревоги", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.