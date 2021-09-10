Каждый год 16 тыс человек умирает в Казахстане из-за грязного воздуха

В Казахстане загрязнение воздуха ежегодно становится причиной 16 тыс смертей, сообщил постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в республике Якуп Бериш.

"Исследования показывают, что в Казахстане около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха. Поэтому крайне важно искать правильные решения в борьбе с загрязнением воздуха", - заявил Бериш на пресс-конференции.

По его словам, Казахстан теряет свой человеческий капитал. Тоже самое происходит в других странах Центральной Азии и в Европе.

Замминистра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов напомнил о планах республики полностью отказаться от использования угля к 2060 году.