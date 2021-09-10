В Кремле рассказали, что будет делать Путин в День города Москвы

Президент Владимир Путин в рамках празднования Дня города Москвы выступит 11 сентября на торжественном мероприятии в парке Зарядье и встретится в Кремле с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в субботу глава государства также посетит мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере. "В середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где посетит построенный мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В пресс-службе главы государства поведали, что 11 сентября Владимир Путин также проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.