В Нур-Султане дорогу можно будет переходить, не поднимая глаз от телефона

Инновационные светофоры установили в Нур-Султане, они должны обезопасить тех, кто постоянно смотрит в смартфоны.

Светофоры, установленные пока в девяти локациях, направляют красный луч света прямо на асфальт, так что увидеть предупреждающий сигнал смогут даже те, кто не поднимает глаз выше экрана телефона.

"Новый светофор производителя SWARCO дополняет обычную функцию пешеходного сигнала, направляя луч красного света на тротуар и отражая красный сигнал светофора, отражающийся на дисплее смартфона пешехода", - пояснили в администрации города.

Данные светофоры не только привлекают внимание "поколения с опущенной головой" обратно на дорогу, но и выполняют функцию наземного освещения, ожидается, что это повысит безопасность пешеходов.