В Костанае нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку

Пропавшую более двух недель назад жительницу Костанайской области обнаружили мертвой в лесополосе, сообщает газета "Алау".

По данным издания, трагедия произошла в поселке Перелески Денисовского района. 19-летняя работница кафе Евгения Казарчук пропала 25 августа после того, как ушла с работы. К ее поискам подключились полиция и волонтеры.

10 сентября ее тело было обнаружено в 150 метрах от работы в лесополосе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК Казахстана ("Убийство").