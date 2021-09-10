Развитие Таганрога будет контролировать Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко посетила Ростовскую область и сообщила, что намерена контролировать ход комплексного развития Таганрога.

"Будем держать программу комплексного развития Таганрога под контролем. Регулярно бывать, контролировать. Знаем, что дороги плохие, надо делать. Петровскую улицу надо заканчивать. Погружены полностью в проблемы Таганрога, знаем, что делать. Есть планы, будем действовать", - заявила она.

По словам Матвиенко, в городе нужно вести диалог с населением, использовать полезные предложения местных жителей.

"Только год назад мы начали говорить о Таганроге, в этом году количество туристов уже выросло существенно, а это - экономика города, малый и средний бизнес, который может работать в этой сфере, рабочие места. Если жители активно подключатся, будут участвовать в жизни и развитии города, думаю, что результат будет гораздо больше", - уверена она.

В городе строятся гостиницы, будет реконструирована набережная. Таганрог станет привлекательным городом для туристов.

Матвиенко сообщила, что правительство РФ включило Таганрог (Ростовскую область) в программу развития туркластеров.

"Это значит, будет активно развиваться туристическая инфраструктура, повышаться привлекательность города, расти количество туристов, создаваться рабочие места", - поделилась она.