Главная » Новости

Россия и Беларусь отменят роуминг

Россия и Беларусь отменят роуминг

Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, говорится в совместном заявлении председателей правительств по итогам заседания союзного Совмина в Минске.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", - сказано в документе.

Помимо этого, предусматривается гармонизация использования электронных документов и подписи, а также предоставление госуслуг в электронной форме.

785 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!