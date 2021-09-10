В Грузии создали движение за возвращение Саакашвили в страну

В Грузии создано Всеобщее народное движение за возвращение лидера партии "Единое национальное движение", бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Ее основатель - лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.

Она подчеркнула, что политическое преследование экс-главы государства должно быть прекращено, и он должен вернуться на родину и восстановить в гражданстве, которого его несправедливо лишили. "Мы должны дать ему возможность работать, он блестящий реформатор, он уже доказал это", - сказала Чарквиани.

Она также раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за то, что та не может справиться с пандемией коронавируса COVID-19. По словам лидера партии "Закон и спарведливость", большое количество жертв коронавируса для такой маленькой страны равносильно геноциду.

"У нас было государство, но в руках работающего на Россию правительства-марионетки Бидзины Иванишвили мы его лишились. Поэтому, основываясь на заявлении Михаила Саакашвили о его возвращении, которое я лично считаю необходимым, я выступаю с инициативой - сегодня на общественных началах создается организация, которая называется "Всеобщее народное движение"", - цитирует ее Грузия Online".

Чарквиани отметила, что необходимо мирно вернуть в страну президента, который развивал грузинское государство, создавал за счет инвестиций разрушенное, погасшее, развалившееся грузинское государство. "Он поставил страну на ноги", - добавила она.



Напомним, 6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября. "Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает... Впервые в жизни я сказал, что теперь уже наступила та грань, за которой мы теряем свою родину. В предыдущие годы все шло к тому, но это была не такая критическая ситуация", - сказал экс-глава государства, подчеркнув, что сейчас ситуация настолько тяжела, что больше нет времени для условностей.