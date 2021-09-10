Талибы пригласили россиян в Афганистан

Запрещенное в России движение "Талибан" приглашает российскую и китайскую делегации посетить Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь талибов Сухейль Шахин.

Он также выразил надежду, что афганские делегации с ответным визитом приедут в Москву и Пекин.

Напомним, что 15 августа талибы установили контроль над Афганистаном, захватив без сопротивления Кабул. Президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и покинуть страну. 7 сентября сформировано временное правительство.