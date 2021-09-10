Генеральный секретарь ОБСЕ приедет в Узбекистан

В ноябре генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмидт посетит с визитом Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.

Цель поездки - участие в международной конференции, посвященной 10-летию совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Хельга Шмидт на встрече с главой верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой сообщила о решении ОБСЕ выступить соорганизатором конференции по Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В рамках поездки Шмидт также намерена встретиться с официальными лицами Узбекистана, передает Газета.uz.

Напомним, встреча генсека ОБСЕ Хельги Шмидт и главы верхней палаты парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой состоялась 7 ноября 2020 года в Вене, куда парламентская делегация Узбекистана прибыла для участия в Саммите женщин-спикеров и Всемирной конференции спикеров парламентов.