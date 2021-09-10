Москва и Минск гармонизируют денежно-кредитную политику

Россия и Беларусь договорились до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком РФ и Национальным банком РБ о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств РФ и Белоруссии.

"Реализация соглашения будет направлена на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах", сказано в заявлении, размещенном на сайте правительства РФ.

Кроме того, стороны достигли договоренности о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций, а также требований к репатриации валютной выручки.

Напомним, накануне в Кремле состоялись 4-часовые переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых стороны согласовали все 28 дорожных карт по интеграции двух стран.