В Грузии началось строительство самого большого тоннеля на Кавказе

Прокладка 9-километрового автомобильного тоннеля началась в Грузии в пятницу.

Тоннель проложат в районе Крестового перевала на участке дороги Квешети-Коби, являющемся частью международного коридора "Север-Юг".

Сооружение уникального для Кавказа тоннеля занимается компания China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG).

"Это на самом деле проект века, осуществление которого полностью разгрузит этот участок, что позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии открытии строительства, пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что реализация этого проекта важна как для Грузии, так и для региона в целом. "В течение дня на этом участке передвигаются около 3-4 тыс автомобилей, из которых 70% - легковые машины, а остальные - грузовики повышенной проходимости", - пояснил Гарибашвили.

Стоимость прокладки тоннеля диаметром 15 метров оценивается в $385 млн, специально для него была изготовлена и доставлена в Грузию бурильно-проходческая машина. По некоторым параметрам аналогов данному тоннелю нет во всем мире.