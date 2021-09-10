В Казахстане снимут ограничения

Новое постановление главного санврача Казахстана Ерлана Киясова "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" опубликовано на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики.

Согласно документу, в стране возобновлены совещания в очном формате, увеличено количество общественного транспорта в час пик, а также разрешено проведение тренировок для национальных сборных и клубных команд. По словам санврача, увеличение транспорта позволит снизить пассажиропоток и не допустить скопления граждан.

Отмечается, что главы областей, Алматы, Нур-Султана, Шымкента, центральным госорганам, правоохранительным и специальным органам должны обеспечить увеличение количества общественного транспорта в часы пик и разрешить проведение спортивных тренировок командам и сборным.

В обязанности акимов и органов также входит проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

Стоит добавить, что ужесточение карантинных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или в "красную" из "желтой"), а смягчение ограничений проводится не ранее 7 дней (из "красной" зоны в "желтую" или в "зеленую" из "желтой"). Постановление вступит в силу с 13 сентября.