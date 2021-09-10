Кубань и Ставрополье признаны регионами "скрытого богатства"

Московская школа управления "Сколково" оценила количество долларовых миллионеров в регионах России. В рейтинге выявились регионы "скрытого богатства", пишет ТАСС.

Исследователи считали миллионеров по косвенным показателям - наличию дорогого жилья и люксовых автомобилей, числа привилегированных клиентов банков, валовому региональному продукту. Больше всего долларовых миллионеров оказалось в Москве и Московской области - 104,5 тыс, 42% от их общего числа. В Петербурге и Ленинградской области проживает 13,3% миллионеров России, на Кубани около 4,5%.

По оценкам аналитиков, число богатых людей растет на Кубани, в Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях. Меньше миллионеров становится в Воронежской области.

Регионами "скрытого богатства" стали Кубань, Ростовская область и Ставропольский край. В этих регионах непропорционально высока доля люксовых автомобилей.

Богатых людей достаточно и на территориях опережающего развития (Крым, Калининградская область, Приморский край). "Получившие преференциальный режим форпосты России на Тихом океане, Балтийском и Черном морях, демонстрируют высокий уровень деловой активности. Их доля в юридических лицах заметно опережает вес в иных показателях. При этом доля регионов в ВРП равна их доле в люксовых автомобилях", - отмечается в докладе.