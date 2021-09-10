Евросоюз пока не решил, какая форма дипмиссии будет в Афганистане

Европейский союз пока не определился с формой дипломатической миссии в Афганистане. Об этом заявил сегодня на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Пока дискуссии продолжаются между странами ЕС, в каких обстоятельствах, на каких условиях и в какой форме будет обеспечиваться дипломатическое присутствие в Афганистане", - цитирует его ТАСС.

Стано подчеркнул, что на данный момент условия для этого еще не сложились.

Ранее СМИ сообщили, что представители Евросоюза обсуждают с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) создание европейской дипмиссии в Кабуле.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.