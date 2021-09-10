Песков: Путин не обсуждал с Лукашенко статус Крыма

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос признания Беларуси российского Крыма и открытия прямого авиасообщения с ним, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве 9 сентября.