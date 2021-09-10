Лавров дал оценку интеграции России и Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые интеграционные соглашения РФ и Беларуси являются лучшим ответом на санкционную политику западных стран.

"Все, что сделано сегодня по поручению президентов, - это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно", - цитирует его РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ненадежность западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна.

Напомним, накануне в Кремле состоялись 4-часовые переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых стороны согласовали все 28 дорожных карт по интеграции двух стран.