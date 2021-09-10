Главная » Новости

На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка, есть раненый (ФОТО)

На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка, есть раненый (ФОТО)

В среду, 8 сентября, на границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре и Государственной пограничной службе Азербайджана.

В результате инцидента пострадал один человек. Им оказался гражданин Ирана 1981 года рождения Замани Мирасгар Мирак.

Мужчина получил небольшое ранение в области руки. Он был доставлен в больницу Физули, где ему была оказана вся необходимая помощь.

При обыске в сумке в пакете было обнаружено 11,7 кг наркотических веществ.

1225 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!