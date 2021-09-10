ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 6,75%

Центробанк снова повысил ключевую ставку, уже в пятый раз подряд, на этот раз на 0,25 п.п., до 6,75% годовых. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки на следующих заседаниях.

"Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 6,75% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4%, отмечается в сообщении.

Центробанк, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - добавляет регулятор.