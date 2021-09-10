Казахстан ожидает рекордного товарооборота с Россией в 2021 году

В этом году товарооборот между Россией и Казахстаном может достичь рекордного показателя в $23 млрд, рассказал посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"Оптимистичный прогноз, что в текущем году мы достигнем рекордного товарооборота. Мы предполагаем, [что товарооборот составит] $23 млрд", - заявил он на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума.

По словам посла, за январь - июнь 2021 года двусторонний товарооборот вырос на 27% по сравнению с прошлым годом и составил почти $11 млрд.

Россия является ключевым политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана, при этом, подчеркнул Кошербаев, "потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан".