Россияне стали потреблять меньше алкоголя

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в последние годы в России наблюдается снижение потребления алкоголя.

"С 2008 года по 2019 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, достаточно радикально. Можно было бы сказать, что это расчетные цифры, если бы параллельно с этим не сокращалась смертность, ассоциированная с потреблением алкоголя", - поведал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября.

По словам Салагая, с 2008 по 2020 год смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась фактически на 60% - с 16,9 до 7 случаев на 100 тыс человек. "Хотелось бы отметить сокращение заболеваемости алкогольной зависимостью примерно на 45%, первичной заболеваемости алкогольными расстройствами <...> примерно на 70%", - цитирует замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что можно уверено говорить о том, что мероприятия, связанные с сокращением потребления алкоголя, дают свой практический результат. "Действительно потребление алкоголя в нашей стране снижается", - констатировал Салагай.