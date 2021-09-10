МИД РФ напомнил о Каспийской конвенции

В Астрахани открылся VI Каспийский медиафорум, участники которого определят и обсудят новые векторы развития региональной и международной журналистики, создание единого информационного поля для стран Каспийского региона.

Основной целью мероприятия является создание единого информационного пространства между странами каспийского бассейна. В 2021 году ключевыми темами форума станут этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм.

На пленарной сессии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своей речи она напомнила, что вступление в силу подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволит в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в регионе.

"Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего, речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех касающихся Каспия вопросов исключительно пятью странами. Вступление конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества", - сказала дипломат.

Захарова уточнила, что формат взаимодействия прикаспийских стран является одним из самых удачных примеров преодоления разногласий и поддержания баланса интересов в непростых геополитических условиях.

С приветственным словом также обратился и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что встречи Каспийского медиафорума утвердились в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальной повестки дня прикаспийских государств.

"Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень. Совершенствуется договорно-правовая база. В августе 2018 года лидерами "пятерки" была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Продвигается диалог в рамках пятисторонних форматов и механизмов. Свой вклад в углубление доверия и взаимопонимания вносит взаимодействие в информационной сфере", - говорится в приветствии главы ведомства, которое зачитала Мария Захарова.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, вступление Каспийской конвенции в силу тормозит позиция Ирана. "Иран до сих пор не ратифицировал документ в парламенте, и иранский президент его не подписывал. Остальные четыре государства "каспийской пятерки", подписавшие конвенцию в Актау в 2018 году, уже ратифицировали ее и провели все процедуры, необходимые для вступления ее в силу", - сказал он.

"До последних президентских выборов в Иране были сложности с проведением Конвенции через парламент, а новый президент Эбрахим Раиси пока еще не обозначал свою позицию по документу. Других препятствий нет, но и этого достаточно: Конвенция вступит в силу окончательно только тогда, когда все подписавшие страны ратифицируют ее", - добавил Станислав Притчин.