Ильхам Алиев принял в эксплуатацию нефтеналивной танкер "Кяльбаджар" (ФОТО)

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Бакинский судостроительный завод, где принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нефтеналивного танкера "Кяльбаджар".

Танкер начали строить два года назад по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское каспийское морское пароходство". Судно названо "Кяльбаджар" по инициативе азербайджанского президента, недавно он поднял флаг Азербайджана в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре. Нефтеналивной танкер "Кяльбаджар" будет ходить в международных водах также под флагом республики.

О проделанной работе Ильхаму Алиеву доложил председатель ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую сдачу танкера в эксплуатацию.

В последние годы в Азербайджане успешно реализуется план стратегического развития пароходства, сданы в эксплуатацию уже 18 судов. Строительство "Кяльбаджар" играет важную роль в успешной реализацией нефтегазовых проектов страны в море.

Экипаж танкера составляет 15 человек, грузоподъемность судна составляет 7,800 тонн, его длина 141 м, ширина - 16,9 м. Технические показатели танкера позволяют при максимальной загрузке заходить в относительно мелководные порты в Каспийском бассейне и перевозить грузы за пределами Каспия.

"Кяльбаджар" однотипен с построенным в 2019 году танкером "Лачин", который используется в бассейнах Черного и Средиземного морей. В настоящее время строится еще два танкера такого типа, а также паром типа Ro-Pax.