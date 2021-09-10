Российский турист погиб в горах Абхазии

Россиянин сорвался с горы в районе Шакуранского водопада, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"В районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района, с сорокаметровой высоты упал житель города Белебей, Республики Башкортостан, Ветров Алексей Федорович, 1985 года рождения", - информируют спасатели.

Тело мужчины транспортировали на носилках от места падения до автотрассы, откуда на автомобиле доставили его в морг Сухумской республиканской больницы.