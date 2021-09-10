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В Батуми скончался мужчина, попытавшийся сбежать из ковид-гостиницы

В Батуми скончался мужчина, попытавшийся сбежать из ковид-гостиницы

В Батуми вечером 9 сентября скончался пациент с коронавирусом COVID-19, предпринявший попытку побега из ковид-гостиницы.

Случай произошел во дворе отеля "Санапиро", где под присмотром врачей лечат от COVID-19 среднетяжелых и легких пациентов.

Согласно предварительной информации, вскоре после того, как мужчина самовольно покинул свой номер в гостинице и выбежал на улицу, у него произошел сердечный приступ.

Предполагается, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, передает "Грузия Online".

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Вестник Кавказа

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