Низкая посещаемость закрывает прививочные пункты в Петропавловске

Прививочные пункты закрываются из-за низкой посещаемости в Петропавловске. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

По его словам, за последние два месяца в Северо-Казахстанской области темпы вакцинации резко снизились, достигнув порядка 600 человек в день, в то время как летом вакцинировались 3-5 тыс человек в день.

"Показатели очень низкие. По сравнению с другими регионами темпы вакцинации в Северо-Казахстанской области самые низкие", - сказал он на брифинге.

Кусемисов отметил, что в районах с самым низким охватом вакцинации наблюдается самый высокий процент роста числа заболевших коронавирусной инфекцией

Так, будут закрыты прививочные пункты на рынке "Тайга", в ЦОНе по улице Ауэзова, во Дворце спорта Винокурова, на Колхозном рынке и в ТРЦ "Метро", передает Sputnik Казахстан.

Все прочие пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме.