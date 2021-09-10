Песков сообщил, будет ли Санкт-Петербург переименован в Ленинград

В настоящее время инициатив о переименовании Санкт-Петербурга обратно в Ленинград нет, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со дня переименования Ленинграда в Санкт-Петербург 6 сентября исполнилось 30 лет.

По словам Пескова, "никаких инициатив в этом плане (переименования) нет". На вопрос о том, какой была позиция президента РФ Владимира Путина при переименовании города 30 лет назад, он ответил следующее: "Я не могу сказать, какая была у Владимира Владимировича (Путина) позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто и де-юре название нашей северной столицы".

Отметим, Санкт-Петербург окружает Ленинградская область.