Жителей Ставрополья предупредили о граде и грозах

В Ставропольском крае в ближайшие выходные будут град и грозы. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня 11 сентября погода ухудшится. До конца 12 сентября на территории региона ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В связи с этим могут возникнуть подтопления низинных частей местности, осложнения в работе дренажных систем. На дорогах возможен рост числа ДТП.

В краевом управлении МЧС России призывают не выходить из дома без особой необходимости. Владельцам частных домов следует подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к отводу дождевого стока.

Кроме того, пешеходам и водителям нужно проявлять особую осторожность на перекрестках и зебрах. Автомобили на время непогоды рекомендуется парковать подальше от деревьев и ветхих конструкций.