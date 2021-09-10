Количество государственных стипендий в Узбекистане удвоится

Согласно указу президента Узбекистана "О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики", в стране будет вдвое увеличено количество государственных стипендий.

С 2021/2022 учебного года количество стипендий для обучающихся в базовой докторантуре будет увеличено до 10, в магистратуре - до 22, в бакалавриате - по одной на вуз.

Две новые стипендии смогут получить студенты в Каракалпакстане - имени Тулепбергена Каипбергенова и имени Ибройима Юсупова.

Также на именные и президентские стипендии смогут рассчитывать бакалавры, обучающиеся в филиалах зарубежных высших образовательных учреждений и негосударственных высших образовательных организаций, а также по совместным образовательным программам государственных вузов.