В России пройдут акции в память о главе МЧС России Евгении Зиничеве

Акции памяти, посвященные погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, состоятся в пятницу по всей России. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС.

"В 16.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с министром посетил президент России Владимир Путин.