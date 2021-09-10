СК рассмотрит историю о дедовщине в детсаду Краснодара

В Краснодаре организована доследственная проверка по факту избиения в детском саду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ СКР по краю.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором один из малышей детсада бьет другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом мама пострадавшего заявила, что узнала о случившемся только после просмотра записи видеокамер. Женщина задается вопросом, где были работники детсада в этот момент, и сообщает, что у ее ребенка задержка в развитии речи.

"В СМИ были опубликованы сведения о причинении малолетнему мальчику телесных повреждений в одном из частных детских садов города. Организована доследственная проверка. Согласно полученным данным, 8 сентября, во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, 2-летнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мальчику была оказана необходимая помощь на месте. В ходе проверки будут даны оценка и качество услуг, оказываемые в детсаду.