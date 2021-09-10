Бывший наставник сборной России по футболу завершил карьеру тренера

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, возглавлявший в последнее время команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.

Он подчеркнул, что последнее время не работал из-за коронавируса COVID-19. "И так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход", - поведал 74-летнего специалиста VI.NL со ссылкой на телеканал SBS 6.

По его слова, он собирается остановиться. "Окончательно", - добавил Хиддинк.

Напомним, Хиддинк тренировал сборную Кюрасао с 2020 года. Специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

В течение карьеры наставник поработал в сборной Нидерландов, "Анжи", "Реале", "Челси", ПСВ, "Валенсии" и иных командах. На клубном уровне он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок.

Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Он также занимал 4-е место с Нидерландами на чемпионате мира 1998 года и и 4-е место с Южной Кореей на чемпионате мира 2002 года.