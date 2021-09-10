Новая воспитательная программа решит проблему буллинга в школах России

В российских школах с 1 сентября появилась новая программа по воспитательной работе, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Программа нацелена на создание условий для всестороннего развития детей. При этом каждая школа разрабатывает и утверждает программу самостоятельно.

Ожидается, что воспитательная работа должна помочь в решении проблемы травли в школе. "К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому", - рассказала Кузнецова.

В рамках новой программы школьники будут участвовать в различных социальных и спортивных мероприятиях, посещать концерты, театры, музеи и экскурсии.