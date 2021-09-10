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Автомобиль утонул в Актюбинской области, есть погибшие и пострадавшие

Автомобиль утонул в Актюбинской области, есть погибшие и пострадавшие

В Актюбинской области машина сорвалась с обрыва и упала в реку Илек.

По данным местных СМИ, водитель погиб, а пассажир находится в больнице. "В результате несчастного случая 59-летний водитель утонул, а 45-летний пассажир смог выбраться и с переломами ребер госпитализирован в центральную районную больницу", - информирует Sputnik Казахстан.

Полицейским удалось извлечь автомобиль из реки с помощью тяжелой техники. Назначены экспертизы.

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Вестник Кавказа

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