Автомобиль утонул в Актюбинской области, есть погибшие и пострадавшие

В Актюбинской области машина сорвалась с обрыва и упала в реку Илек.

По данным местных СМИ, водитель погиб, а пассажир находится в больнице. "В результате несчастного случая 59-летний водитель утонул, а 45-летний пассажир смог выбраться и с переломами ребер госпитализирован в центральную районную больницу", - информирует Sputnik Казахстан.

Полицейским удалось извлечь автомобиль из реки с помощью тяжелой техники. Назначены экспертизы.