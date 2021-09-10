Мэр Тимашевска на субботнике взялся за мотоблок

В Тимашевске еженедельно сотрудники местной администрации выходят на субботник – убирают мусор, метут тротуары, вырывают траву, красят бордюры, занимаются санитарным обпилом деревьев.

Не остался в стороне и глава города Николай Панин. Сегодня он взял в руки мотоблок и взрыхлил землю на одном из городских пляжей.

"Этот пляж мы капитально благоустроили, работы закончил подрядчик буквально на днях. Теперь здесь есть детская площадка, тротуары, освещение, большие деревянные зонтики у берега", - сказал он.

По словам главы города в настоящее время территория нуждается в наведении санитарного порядка. "После масштабных работ необходимо навести санитарный порядок. Самую тяжелую работу выполняют мужчины, я, например, мотоблоком землю рыхлю, другие сухие ветки бензопилой отпиливают", - сообщил он.