В России выявили 18 341 случай COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 18 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 341 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 274 (7,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1566, Петербурге - 1 504, в Московской области - 585. В Ставропольском крае - 357, в Краснодарском крае - 239, в Крыму - 235, в Дагестане - 150, в Кабардино-Балкарии - 72, Северной Осетии - 67, в Чечне - 61, в Ингушетии - 61, в Адыгее - 53, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 7 102 625 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 121 человек, за все время - 6 357 272 человека.

Умерли за сутки 789 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 191 165 человек.