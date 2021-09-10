В Госдуме предложили раньше включать отопление после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Вторыгина выступила с предложением включать россиянам отопление раньше - при температура десять, а не восемь градусов, через три, а не пять дней, пишет РИА Новости.

Предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину после трагедии в Ногинске, где жильцы, предположительно, отапливались газом, в результате произошел взрыв, погибли семь человек.

"Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней", - говорится в обращении Вторыгиной.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый считает, что инициатива не лишена смысла.

"На мой взгляд, данную инициативу нужно как минимум рассмотреть. Предлагаемая мера не должна вызвать дополнительную нагрузку на управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, ведь вся подготовка к отопительному сезону завершается в конце лета", - напомнил он.

Кроме того, если бы отопление в дома давали раньше, граждане могли бы экономить на электричестве, а также стало бы меньше пожаров от некачественных электрообогревателей.