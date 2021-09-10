Наблюдательная миссия Европарламента проследит за муниципальными выборами в Грузии

Европарламент направит наблюдательную миссию на муниципальные выборы в в Грузию. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написала европарламентарий Марина Кальюранд.

"Замечательная новость - Европарламент решил направить в Грузию наблюдательную миссию для наблюдения за муниципальными выборами", - сообщила Кальюранд.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. В них примут участие 48 партий.