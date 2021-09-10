Названы самые загрязняемые реки России

Волга возглавила список российских рек, которые подвергались экстремальным загрязнениям в 2020 году. Об этом говорится "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".

По данным министерства природы, на Волге произошло 925 случаев сильного загрязнения. На втором месте в списке расположилась Обь, где выявлено 792 случая загрязнения. Тройку замкнул Амур (127 случаев).

В десятку также вошли Днепр (121 случаев загрязнения), Енисей (141), Урал (51), Дон (27), Терек (43), Печора (32), Колыма (11).

В документе отмечается, что 474 случая экстремального загрязнения зафиксированы на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

В докладе также говорится, что 73% всех случаев загрязнения рек связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода.

В Минприроды также добавили, что доля загрязнения тяжелыми металлами снизилась на 6% по сравнению с показателями 2019 года и составила 27% от общего числа случаев загрязнения.