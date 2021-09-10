В России станет больше овощей из Азербайджана и Туркменистана

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила о планах по увеличению импорта сельскохозяйственной продукции из нескольких стран.

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции из стран СНГ поможет снизить темпы роста цен на продукты питания в России, отметила она, передает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

"В первую очередь планируется увеличить поставки из Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси", - заявила Абрамченко.

Ранее нарастить поставки плодоовощной продукции из стран СНГ поручил президент России Владимир Путин.

Этим летом Туркменистан в разы нарастил поставки в Россию томатов и моркови.