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В России станет больше овощей из Азербайджана и Туркменистана

В России станет больше овощей из Азербайджана и Туркменистана

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила о планах по увеличению импорта сельскохозяйственной продукции из нескольких стран.

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции из стран СНГ поможет снизить темпы роста цен на продукты питания в России, отметила она, передает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

"В первую очередь планируется увеличить поставки из Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси", - заявила Абрамченко.

Ранее нарастить поставки плодоовощной продукции из стран СНГ поручил президент России Владимир Путин.

Этим летом Туркменистан в разы нарастил поставки в Россию томатов и моркови.

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Вестник Кавказа

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