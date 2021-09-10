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Россия отменит ограничения на полеты в Беларусь с 21 сентября

Россия отменит ограничения на полеты в Беларусь с 21 сентября

Ковидные ограничения на авиасообщение между Россией и Беларусью будут сняты с 21 сентября, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Беларусью", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объеме.

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Вестник Кавказа

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