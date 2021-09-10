Автоинспекторы с пристрастием проверят водителей на трезвость на Ставрополье

Сегодня на Ставрополье начинает операция "Нетрезвый водитель", в рамках которой посты дорожной полиции разместятся вблизи мест массового отдыха и питейных заведений. Кроме того, под контроль будут взяты также федеральные и региональные трассы.

Рейды будут проходить с 10 по 12 сентября круглосуточно, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, то с начала года в регионе уже произошло 148 аварий с участием водителей с признаками опьянения, в которых 202 человека получили травмы и 31 человек погиб.